12 марта на Донбассе от пули снайпера погиб украинский военный, фото: «Главком»

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Ракурс

Война в Донбассе продолжает забирать жизни украинских военных.

Вчера, 12 марта, в районе населенного пункта Марьинка пуля снайпера российско-террористических войск попала в сердце украинского военного-контрактника Александра Пекура, 1990 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Дмитровского сельсовета Бучанского района Киевской области.

Отмечается, что Пекур был жителем села Гуровщина, на момент смерти ему было 30 лет. У него остались мать, брат и бабушка.

Напомним, на протяжении 12 марта боевики в целом 14 раз нарушали достигнутые договоренности о перемирии на Донбассе. Террористы, открывали огонь из гранатометов, пулеметов и минометов, а также стрелкового оружия.