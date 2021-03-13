Боевики с квадрокоптера сбросили два ВОГ-17 на позиции украинских военных

Боевики снова применили квадрокоптер

https://racurs.ua/n151679-boeviki-s-kvadrokoptera-sbrosili-dva-vog-17-na-pozicii-ukrainskih-voennyh.html

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Российско-террористические войска на Донбассе продолжают нарушать достигнутые договоренности о прекращении огня.

По состоянию на 17.00 сегодняшнего дня, 13 марта, зафиксированы шесть случаев нарушения боевиками режима «тишины». Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток», неподалеку от расположенного на Приазовье населенного пункта Водяное, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В этом же направлении боевики, применив квадрокоптер, сбросили над позициями украинских военных два выстрела ВОГ-17 (гранатометные выстрелы калибра 30 мм, которые представляют собой осколочную гранату).

Кроме того, оккупанты из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия обстреляли позиции украинских военных в районе населенного пункта Пески.

На действия российско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь, — отмечают в пресс-службе штаба ООС.



Отмечается, что боевых потерь среди украинских военных нет.

Напомним, в декабре 2020 года на Донбассе сбили беспилотник, который российско-террористические войска использовали для корректировки огня по позициям украинских военных.