Бойовики з квадрокоптера скинули два ВОГ-17 на позиції українських військових

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Бойовики знову застосували квадрокоптер
Бойовики з квадрокоптера скинули два ВОГ-17 на позиції українських військовихhttps://racurs.ua/ua/n151679-boyovyky-z-kvadrokoptera-skynuly-dva-vog-17-na-pozyciyi-ukrayinskyh-viyskovyh.htmlРакурс
Російського-терористичні війська на Донбасі продовжують порушувати досягнуті домовленості про припинення вогню.
Станом на 17.00 сьогоднішнього дня, 13 березня, зафіксовано шість випадків порушення бойовиками режиму «тиші». Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід», неподалік від розташованого на Приазов’ї населеного пункту Водяне, окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
У цьому ж напрямку бойовики, застосувавши квадрокоптер, скинули над позиціями українських військових два постріли ВОГ-17 (гранатометні постріли калібру 30 мм, які являють собою осколкову гранату).
Крім того, окупанти з автоматичних станкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї обстріляли позиції українських військових в районі населеного пункту Піски.
На дії російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь, — зазначають у прес-службі штабу ООС.
Зазначається, що бойових втрат серед українських військових немає.
Нагадаємо, у грудні 2020 року на Донбасі збили дрон, який російсько-терористичні війська використовували для коригування вогню по позиціях українських військових.
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