Бойовики з квадрокоптера скинули два ВОГ-17 на позиції українських військових

Бойовики знову застосували квадрокоптер

https://racurs.ua/ua/n151679-boyovyky-z-kvadrokoptera-skynuly-dva-vog-17-na-pozyciyi-ukrayinskyh-viyskovyh.html

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Російського-терористичні війська на Донбасі продовжують порушувати досягнуті домовленості про припинення вогню.

Станом на 17.00 сьогоднішнього дня, 13 березня, зафіксовано шість випадків порушення бойовиками режиму «тиші». Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід», неподалік від розташованого на Приазов’ї населеного пункту Водяне, окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У цьому ж напрямку бойовики, застосувавши квадрокоптер, скинули над позиціями українських військових два постріли ВОГ-17 (гранатометні постріли калібру 30 мм, які являють собою осколкову гранату).

Крім того, окупанти з автоматичних станкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї обстріляли позиції українських військових в районі населеного пункту Піски.

На дії російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь, — зазначають у прес-службі штабу ООС.



Зазначається, що бойових втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, у грудні 2020 року на Донбасі збили дрон, який російсько-терористичні війська використовували для коригування вогню по позиціях українських військових.