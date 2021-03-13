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12 березня на Донбасі від кулі снайпера загинув український військовий, фото: «Главком»

Назване ім’я військового, який загинув від кулі снайпера 12 березня (ФОТО)

13 бер 2021, 19:32
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Війна на Донбасі продовжує забирати життя українських військових.

Вчора, 12 березня, в районі населеного пункту Мар’їнка куля снайпера російсько-терористичних військ влучила у серце українського військового-контрактника Олександра Пекура, 1990 року народження. Про це повідомляє прес-служба Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області.

Зазначається, що Пекур був жителем села Гурівщина, на момент смерті йому було 30 років. У нього залишилися матір, брат та бабуся.


Олександр Пекур, фото: прес-служба Дмитрівської сільської ради

Нагадаємо, впродовж 12 березня бойовики загалом 14 разів порушували досягнуті домовленості про перемир’я на Донбасі. Терористи, відкривали вогонь з гранатометів, кулеметів та мінометів, а також стрілецької зброї.

Джерело: Ракурс


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