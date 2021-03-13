В Мариуполе будет построен храм в честь воинов российско-украинской войны, фото: пресс-служба штаба ООС

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В Мариуполе сегодня, 13 марта, состоялась закладка капсулы о начале строительства Свято-Покровского храма Православной церкви Украины (ПЦУ) в честь воинов российско-украинской войны.

В мероприятии приняли участие заместитель командующего операции Объединенных сил (ООС) генерал-майор Эдуард Москалев, президент ОО «Военно-гражданский союз «Боевое Братство Украины» Павел Жебривский и представители Донецкой епархии ПЦУ. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Это первый в Украине храм, который будет построен в честь наших защитников, а также в честь победы. Мы сильная нация, мы козаки и победа будет за нами! — подчеркнул Жебривский.

На общей молитве и закладке капсулы также присутствовали участники боевых действий, волонтеры, правоохранители, представители властей и общественности Мариуполя и других городов Донетчины.

Во время мероприятия минутой молчания почтили память погибших и вручили детям погибших защитников Украины медальоны «Родительское сердце» и подарки.

В конце мероприятия был подписан Меморандум о сотрудничестве между Объединенными силами и «Боевым братством Украины». После этого почетные гости приняли участие в озеленении территории храма, высадив деревья.