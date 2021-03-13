14 марта отмечают День украинского добровольцаhttps://racurs.ua/n151683-14-marta-otmechaetsya-den-ukrainskogo-dobrovolca.htmlРакурс
14 марта в Украине ежегодно отмечается День украинского добровольца.
Этот праздник был установлен Верховной Радой в 2017 году с целью «чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, повышения общественного внимания и заботы об участниках добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности».
Дата 14 марта выбрана, поскольку именно в этот день в 2014 году первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана прибыли на полигон Новые Петровцы для формирования первого добровольческого батальона, из которого впоследствии был сформирован 1 БОП НГУ им. Кульчицкого.
Также 14 марта отмечают международный день числа «Пи» — математической константы, которая выражает отношение длины окружности к длине его диаметра.
Эта дата выбрана, поскольку в американском написании дата 14 марта выглядит как 3.14, что соответствует трем первым цифрам числа «Пи».
На 14 марта также приходится Прощеное воскресенье — последнее воскресенье перед Великим постом в христианстве. В этот день принято просить прощения друг у друга за все обиды, причиненные в течение года.
Православная церковь в этот день чтит преподобную Евдокию (в народе — Явдоху), которая в середине II в. н. е. стала жертвой преследований христиан.
В народе считалось, что за погодой в этот день можно предсказать, каким будет лето.
Народные приметы:
- если в этот день идет дождь — лето будет теплое и мокрое;
- погожая погода этого дня обещает хорошую погоду в течение лета;
- если ветер в этот день из теплого края — будет хорошее лето, и наоборот;
- если утром дует ветер — лето будет теплое, если в обед — сухое и жаркое;
- западный или северный ветер в этот день предвещает холодное лето;
- молодой месяц в этот день предсказывает лето с большим количеством осадков;
- если в этот день утром светит солнце — будет хороший урожай картофеля, если днем — средний урожай, если вечером — поздний, плохой урожай;
- снег в этот день — на урожай;
- метель в этот день — к поздней весне.