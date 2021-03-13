В Украине ежегодно 14 марта отмечается День украинского добровольца, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n151683-14-marta-otmechaetsya-den-ukrainskogo-dobrovolca.html

Ракурс

14 марта в Украине ежегодно отмечается День украинского добровольца.

Этот праздник был установлен Верховной Радой в 2017 году с целью «чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, повышения общественного внимания и заботы об участниках добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности».

Дата 14 марта выбрана, поскольку именно в этот день в 2014 году первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана прибыли на полигон Новые Петровцы для формирования первого добровольческого батальона, из которого впоследствии был сформирован 1 БОП НГУ им. Кульчицкого.

Также 14 марта отмечают международный день числа «Пи» — математической константы, которая выражает отношение длины окружности к длине его диаметра.

Эта дата выбрана, поскольку в американском написании дата 14 марта выглядит как 3.14, что соответствует трем первым цифрам числа «Пи».

На 14 марта также приходится Прощеное воскресенье — последнее воскресенье перед Великим постом в христианстве. В этот день принято просить прощения друг у друга за все обиды, причиненные в течение года.

Православная церковь в этот день чтит преподобную Евдокию (в народе — Явдоху), которая в середине II в. н. е. стала жертвой преследований христиан.

В народе считалось, что за погодой в этот день можно предсказать, каким будет лето.

Народные приметы: