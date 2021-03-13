Кличко лег под танк на учениях теробороны (ФОТО)https://racurs.ua/n151684-klichko-leg-pod-tank-na-ucheniyah-teroborony-foto.htmlРакурс
Виталий Кличко, мэр Киева, принял участие в учениях территориальной обороны, которые состоялись в учебном центре «Десна».
Вместе с Кличко в учениях принимали участие его заместители и главы районов столицы. Об этом мэр Киева сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Прошли инструктаж, ознакомились с тем, как действуют отдельные воинские подразделения. Также была боевая подготовка, стрельбы. Многие из нас служили в армии, но навыки надо совершенствовать, — отметил Кличко.
Мэр пообещал, что такие учения будут регулярными для руководства города.
Военный комиссар города Киева Сергей Клявлин отметил достаточно высокий уровень подготовки большинства участников учений, — добавил Кличко.
Напомним, Кличко недавно принял участие в открытии памятника Тарасу Шевченко в итальянском городе Флоренция. Этот памятник Киев подарил мэрии Флоренции.