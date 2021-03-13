Виталий Кличко на учениях теробороны, фото: Виталий Кличко

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Ракурс

Виталий Кличко, мэр Киева, принял участие в учениях территориальной обороны, которые состоялись в учебном центре «Десна».

Вместе с Кличко в учениях принимали участие его заместители и главы районов столицы. Об этом мэр Киева сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Прошли инструктаж, ознакомились с тем, как действуют отдельные воинские подразделения. Также была боевая подготовка, стрельбы. Многие из нас служили в армии, но навыки надо совершенствовать, — отметил Кличко.

Мэр пообещал, что такие учения будут регулярными для руководства города.

Военный комиссар города Киева Сергей Клявлин отметил достаточно высокий уровень подготовки большинства участников учений, — добавил Кличко.

Напомним, Кличко недавно принял участие в открытии памятника Тарасу Шевченко в итальянском городе Флоренция. Этот памятник Киев подарил мэрии Флоренции.