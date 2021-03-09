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Ракурс
Кличко открыл памятник Шевченко во Флоренции. Фото: Facebook

Кличко открыл памятник Шевченко во Флоренции (ФОТО, ВИДЕО)

9 мар 2021, 14:30
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Мэр Киева Виталий Кличко и мэр Флоренции Дарио Нарделла открыли в центре итальянского города памятник Тарасу Шевченко.

Бронзовую скульптуру украинская столица передала в дар мэрии Флоренции, сообщил Кличко на своей странице в Facebook.

В день рождения великого Кобзаря состоялось символическое событие — во Флоренции мы открыли памятник выдающемуся украинскому поэту Тарасу Шевченко. Я благодарен нашим итальянским друзьям и лично мэру Флоренции за то, что мы, наконец, воплотили этот проект, над которым вместе работали несколько лет, — сказал Виталий Кличко во время церемонии открытия памятника.

Кличко открыл памятник Шевченко во Флоренции. Фото: Facebook

Монумент установили в знаковом месте — в центре, недалеко от всемирно известного флорентийского кафедрального собора Santa Maria del Fiore, на площади перед одной из крупнейших библиотек города Biblioteca delle Oblate.

Кличко открыл памятник Шевченко во Флоренции. Фото: Facebook

Автор памятника, изготовленного за средства украинских меценатов, — известный украинский скульптор Олег Пинчук.

Мэр Флоренции сказал, что Киев и Флоренция стали еще ближе в своей сотрудничества и побратимстве.

Кличко открыл памятник Шевченко во Флоренции. Фото: Facebook

Кличко открыл памятник Шевченко во Флоренции. Фото: Facebook


Кличко открыл памятник Шевченко во Флоренции. Фото: Facebook

В 2015 году на Владимирской горке в Киеве открыли памятник Данте Алигьери — итальянскому поэту, который родился во Флоренции.

Источник: Ракурс


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