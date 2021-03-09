Дружил с афроамериканцем — неизвестные факты из жизни Шевченко раскрыли в Посольстве США (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n151465-drujil-s-afroamerikancem-neizvestnye-fakty-iz-jizni-shevchenko-raskryli-v-posolstve-ssha-video.html

Ракурс

Тарас Шевченко дружил с афроамериканским актером Айрой Олдрижем.

Они познакомились в Санкт-Петербурге, куда Айра приехал с гастролями в 1858 году.

Без знания общего языка Тарас и Айра общались с помощью искусства. Говорят, им это хорошо удавалось, — рассказал Скотт Уитмор, заместитель атташе по вопросам образования и культуры.

Сегодня отмечается 207-й день рождения Тараса Шевченко. Посольство США в Украине решило почтить память о великом украинце. Американцы записали видео о малоизвестных фактах из жизни Шевченко и его связях с США.

В 2014 году при поддержке Посольства США поставили спектакль «Темная ночь. Ясные зори». В нем рассказывается о знакомстве Шевченко и Олдрижа.

Американцы также рассказали, что помогли вернуть из США немало документов из истории жизни Кобзаря — письма, рисунки, а также рукописный «Кобзарь» 1961 года издания.