Дружив з афроамериканцем — невідомі факти з життя Шевченка розкрили в Посольстві США (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n151465-taras-drujyv-z-afroamerykancem-v-posolstvi-ssha-rozpovily-pro-nevidomi-storinky-jyttya.htmlРакурс
Тарас Шевченко товаришував з афроамериканським актором Айрою Олдріжем.
Вони познайомилися у Санкт-Петербурзі, куди Айра приїхав з гастролями у 1858 році.
Без знання спільної мови Тарас і Айра спілкувалися за допомогою мистецтва. Кажуть, їм це добре вдавалося, — розповів Скот Вітмор, заступник аташе з питань освіти і культури.
Сьогодні відзначається 207-й день народження Тараса Шевченка. Посольство США в Україні вирішило вшанувати пам’ять про великого українця. Американці записали відео про маловідомі факти з життя Шевченка та його зв’язків зі США.
У 2014 році за підтримки Посольства США поставили виставу «Темна ніч. Ясні зорі». У ній розповідається про знайомство Шевченка та Олдріжа.
Американці також розповіли, що допомогли повернути зі США чимало документів з історії життя Кобзаря — листів, малюнків, а також рукописний «Кобзар» 1961 року видання.