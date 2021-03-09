Тарас дружив з афроамериканцем — в Посольстві США розповіли про невідомі сторінки життя Шевченка, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n151465-taras-drujyv-z-afroamerykancem-v-posolstvi-ssha-rozpovily-pro-nevidomi-storinky-jyttya.html

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Тарас Шевченко товаришував з афроамериканським актором Айрою Олдріжем.

Вони познайомилися у Санкт-Петербурзі, куди Айра приїхав з гастролями у 1858 році.

Без знання спільної мови Тарас і Айра спілкувалися за допомогою мистецтва. Кажуть, їм це добре вдавалося, — розповів Скот Вітмор, заступник аташе з питань освіти і культури.

Сьогодні відзначається 207-й день народження Тараса Шевченка. Посольство США в Україні вирішило вшанувати пам’ять про великого українця. Американці записали відео про маловідомі факти з життя Шевченка та його зв’язків зі США.

У 2014 році за підтримки Посольства США поставили виставу «Темна ніч. Ясні зорі». У ній розповідається про знайомство Шевченка та Олдріжа.

Американці також розповіли, що допомогли повернути зі США чимало документів з історії життя Кобзаря — листів, малюнків, а також рукописний «Кобзар» 1961 року видання.