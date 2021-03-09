Мендель поскаржилася на зарплату в Зеленського

Юлія Мендель та Володимир Зеленський, фото: Юлія Мендель

https://racurs.ua/ua/n151464-mendel-poskarjylasya-na-zarplatu-v-zelenskogo.html

Ракурс

Юлія Мендель, речниця президента України Володимира Зеленського, розповіла, якою є її зарплата на цій посаді.

Речниця Зеленського повідомила, що отримує зарплату на рівні 1,5 тис. дол. США. Мендель зауважила, що це менше, ніж вона отримувала на попередній посаді. Про це Мендель заявила в інтерв’ю головному редактору видання «Гордон» Олесі Бацман.

Я б не поставила себе на рівень середнього бізнесу (за рівнем доходів — ред.). У мене зарплата десь 1,5 тис. дол. зараз, — зазначила вона. — У принципі для України це доволі добра зарплата. У нас люди за тисячу доларів їдуть працювати в Польщу, в інші країни.

За словами Мендель, коли вона прийшла працювати на посаду прес-секретаря Зеленського, цей показник становив 15 тис. грн.

Це було непорівнянно… Мені вдалося закрити іпотеку, але це не завдяки цій роботі. Але на попередній роботі я більше заробляла, — наголосив вона.

Також Мендель повідомила, що придбала у кредит машину

Недорогу, це Suzuki… Раніше у мене був Fiat, — уточнила вона.



Нагадаємо, наприкінці грудня 2020 року Мендель заявила, що завдяки двом її публікаціям у Твіттері вдалося зупинити інфляцію та зміцнити гривню.