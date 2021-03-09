Нормандський формат. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n151463-zustrinusya-z-kojnym-okremo-zelenskyy-zaproponuvav-sviy-variant-normandskyh-peregovoriv.html

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Нормандський формат переговорів між лідерами держав переінакшив на свій лад президент України Володимир Зеленський. Він заявив про готовність зустрітися з кожним лідером «нормандської четвірки» окремо, якщо вони не зможуть зібратися на саміт.

На думку Зеленського, саміт «нормандської четвірки» є ефективним розв’язанням проблеми загострення на Донбасі. Про це він заявив під час виступу на форумі «Україна 30. Культура. Медіа. Туризм».

Президент нагадав, що на фронті почалося загострення після рішення Ради національної безпеки й оборони про закриття трьох проросійських телеканалів та введення санкцій проти проросійських депутатів Віктора Медведчука й Тараса Козака.

Попри те, що загострення на Донбасі обговорюватимуть у середу в рамках чергових переговорів Тристоронньої контактної групи, Зеленський вважає необхідним саме саміт «четвірки».

У будь-якому випадку готується нормандська зустріч, вона має відбутися. Не буде зустрічі в нормандському форматі — я знайду формат, коли зустрінусь із кожним цих лідерів нормандської четвірки. Як кажуть, якщо гора не йде до Магомеда… Нічого страшного, зустрінуся з кожним із них окремо, — сказав президент.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мир на Донбасі через рік після саміту в Парижі не настав. 9 грудня 2019 року президенти України, Росії, Франції та канцлер Німеччини провели в Парижі чергові перемовини в «нормандському» форматі.

Ангела Меркель, Еммануель Макрон, Володимир Зеленський та Володимир Путін тоді домовилися про повне припинення вогню, обмін полоненими «всіх на всіх», відкриття нових пунктів пропуску, розмінування та нові ділянки розведення.

Та значного прогресу у врегулюванні збройного конфлікту на Донбасі не тільки не відбулося — сам переговорний процес знову зайшов у глухий кут. За час, що минув від останньої зустрічі лідерів «нормандської"четвірки, Україна втратила на фронті 54 військових.