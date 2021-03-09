Нормандский формат. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n151463-vstrechus-s-kajdym-otdelno-zelenskiy-predlojil-svoy-variant-normandskih-peregovorov.html

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Нормандский формат переговоров между лидерами государств переиначил на свой лад президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил о готовности встретиться с каждым лидером «нормандской четверки» по отдельности, если они не смогут собраться на саммит.

По мнению Зеленского, саммит «нормандской четверки» является эффективным решением проблемы обострения на Донбассе. Об этом он заявил во время выступления на форуме «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм».

Президент напомнил, что на фронте началось обострение после решения Совета национальной безопасности и обороны о закрытии трех пророссийских телеканалов и введения санкций против пророссийских депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Несмотря на то, что обострение на Донбассе будут обсуждать в среду в рамках очередных переговоров Трехсторонней контактной группы, Зеленский считает необходимым именно саммит «четверки».

В любом случае готовится нормандская встреча, она должна состояться. Не будет встречи в нормандском формате — я найду формат, когда встречусь с каждым из этих лидеров нормандской четверки. Как говорится, если гора не идет к Магомету… Ничего страшного, встречусь с каждым из них по отдельности, — сказал президент.

Напомним, ранее мы сообщали, что мир на Донбассе через год после саммита в Париже не наступил. 9 декабря 2019 года президенты Украины, России, Франции и канцлер Германии провели в Париже очередные переговоры в «нормандском» формате.

Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский и Владимир Путин тогда договорились о полном прекращении огня, обмене пленными «всех на всех», открытии новых пунктов пропуска, разминировании и новых участках разведения.

В то же время значительного прогресса в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе не только не произошло — сам переговорный процесс вновь зашел в тупик. За время, прошедшее с последней встречи лидеров «нормандской» четверки, Украина потеряла на фронте 54 военных.