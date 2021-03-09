COVID-вспышка в Ивано-Франковске – власти просят дополнительные места для больных. Фото: DW

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Коронавирус в Ивано-Франковской области продолжает активно распространяться — в регионе обнаружили «британский» штамм.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив назвал критической ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ситуация в городе критическая, у нас наибольшая заболеваемость и смертность за все время пандемии. Наполняемость медицинских учреждений -сверхурочная. На прошлой неделе мы нашли возможность открыть дополнительные места, но пока практически все возможности города мы уже исчерпали, — сообщил он.

Мэр просит отдать для размещения пациентов с коронавирусом дополнительный этаж областного клинического кардиологического центра. Кардиоцентр находится возле Ивано-Франковской центральной городской клинической больницы, которая принимает больных коронавирусом.

В медучреждении сейчас лечат 407 пациентов, больница загружена на 110%. На сегодня медучреждение использовало все возможные резервы для увеличения количества коек.

Известно, что в Ивано-Франковске для больных коронавирусом развернули почти 1 тыс. койко-мест в трех медицинских учреждениях, задействованы городской роддом и детская клиническая больница.

Как заявила начальник управления здравоохранения городского совета Мария Бойко на оперативном совещании, в Ивано-Франковске заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла вдвое, по сравнению с прошлыми неделями.

По ее словам, в трех стационарах Ивано-Франковска, которые принимают больных COVID-19, сейчас находятся 718 человек, почти 75% пациентов с пневмонией.

О тяжести заболевания коронавирусной инфекцией, подчеркнула начальник управления здравоохранения, свидетельствует летальная статистика.

За прошедшую неделю больше 3,5 тыс. человек обратились за помощью к медикам из-за гриппа и ОРВИ. Почти половина из них — дети до 18 лет.

Напомним, за последние сутки в Украине коронавирус был обнаружен у 3 тыс. 261 гражданина, в частности в Ивано-Франковской области обнаружили 433 новых заболевших.