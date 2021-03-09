COVID-спалах в Івано-Франківську – влада просить додаткові місця для хворих. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n151462-covid-spalah-v-ivano-frankivsku-vlada-prosyt-dodatkovi-miscya-dlya-hvoryh.html

Ракурс

Коронавірус в Івано-Франківській області продовжує активно поширюватися — в регіоні виявили «британський» штам.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків назвав критичною ситуацію з захворюваністю на коронавірус. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Ситуація в місті критична, маємо найбільшу захворюваність і смертність за весь час пандемії. Наповненість медичних закладів — понаднормова. Минулого тижня ми знайшли можливість відкрити додаткові місця, але наразі практично всі можливості міста ми вже вичерпали, — зазначив він.

Мер просить віддати для розміщення пацієнтів з коронавірусом додатковий поверх на 40 місць обласного клінічного кардіологічного центру. Кардіоцентр знаходиться біля Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні, яка приймає хворих на коронавірус.

У закладі зараз лікують 407 пацієнтів, лікарня завантажена на 110%. На сьогодні медзаклад використав усі можливі резерви для збільшення кількості ліжок.

Відомо, що в Івано-Франківську для хворих на коронавірус розгорнули майже 1 тис. ліжко-місць у трьох медичних закладах, задіяні міський пологовий будинок та дитяча клінічна лікарня.

Як заявила начальниця управління охорони здоров’я міської ради Марія Бойко на оперативній нараді, в Івано-Франківську захворюваність на коронавірусну інфекцію зросла удвічі, у порівнянні з минулими тижнями.

За її словами, у трьох стаціонарах Івано-Франківська, які приймають хворих на COVID-19, нині перебувають 718 людей, майже 75% пацієнтів мають пневмонії.

Про тяжкість захворювання на коронавірусну інфекцію, зауважила начальниця управління охорони здоров’я, свідчить летальна статистика.

За минулий тиждень понад 3,5 тис. людей звернулись за допомогою до медиків через грип та ГРВІ. Майже половина з них — діти до 18 років.

Нагадаємо, за останню добу в Україні коронавірус виявили у 3 тис. 261 громадянина, зокрема в Івано-Франківській області виявили 433 нових хворих.