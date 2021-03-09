Мендель пожаловалась на зарплату у Зеленского

Юлия Мендель и Владимир Зеленский, фото: Юлия Мендель

https://racurs.ua/n151464-mendel-pojalovalas-na-zarplatu-u-zelenskogo.html

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Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, рассказала, какова ее зарплата на этой должности.

Спикер Зеленского сообщила, что получает зарплату на уровне 1,5 тыс. долл. США. Мендель заметила, что это меньше, чем она получала на предыдущей должности. Об этом Мендель заявила в интервью главному редактору издания «Гордон» Олеси Бацман.

Я бы не поставила себя на уровень среднего бизнеса (по уровню доходов — ред.). У меня зарплата где-то 1,5 тыс. долл. сейчас, — отметила она. — В принципе для Украины это довольно хорошая зарплата. У нас люди за тысячу долларов едут работать в Польшу, в другие страны.

По словам Мендель, когда она пришла работать на должность пресс-секретаря Зеленского, этот показатель составлял 15 тыс. грн.

Это было несопоставимо… Мне удалось закрыть ипотеку, но это не благодаря этой работе. Но на предыдущей работе я больше зарабатывала, — подчеркнул он.

Также Мендель сообщила, что приобрела в кредит машину

Недорогую, это Suzuki… Раньше у меня был Fiat, — уточнила она.



Напомним, в конце декабря 2020 года Мендель заявила, что благодаря двум ее публикациям в Твиттере удалось остановить инфляцию и укрепить гривну.