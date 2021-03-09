Кличко відкрив пам’ятник Шевченку у Флоренції (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n151474-klychko-vidkryv-pam-yatnyk-shevchenku-u-florenciyi-foto-video.htmlРакурс
Мер Києва Віталій Кличко разом з мером Флоренції Даріо Нарделлою відкрили в центрі італійського міста пам’ятник Тарасу Шевченку.
Бронзову скульптуру українська столиця передала в дар мерії Флоренції, повідомив Кличко на своїй сторінці у Facebook.
У день народження великого Кобзаря, відбулася символічна подія — у Флоренції ми відкрили пам’ятник видатному українському поету Тарасу Шевченку. Я вдячний нашим італійським друзям і особисто меру Флоренції за те, що ми, нарешті, втілили цей проект, над яким разом працювали кілька років, — зазначив Віталій Кличко під час церемонії відкриття пам’ятника.
Монумент встановили в знаковому місці — в центрі, неподалік від всесвітньовідомого флорентійського кафедрального собору Santa Maria del Fiore, на площі перед однією з найбільших бібліотек міста Biblioteca delle Oblate.
Автор пам’ятника, що виготовлений за кошти українських меценатів, — відомий український скульптор Олег Пінчук.
Мер Флоренції зазначив, що Київ та Флоренція стали ще ближчими у своїй співпраці і побратимстві.
У 2015 році на Володимирській гірці у Києві відкрили пам’ятник Данте Аліг'єрі — італійському поету, який народився у Флоренції.