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Ракурс
Кличко відкрив пам'ятник Шевченку у Флоренції. Фото: Facebook

Кличко відкрив пам’ятник Шевченку у Флоренції (ФОТО, ВІДЕО)

9 бер 2021, 14:30
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Мер Києва Віталій Кличко разом з мером Флоренції Даріо Нарделлою відкрили в центрі італійського міста пам’ятник Тарасу Шевченку.

Бронзову скульптуру українська столиця передала в дар мерії Флоренції, повідомив Кличко на своїй сторінці у Facebook.

У день народження великого Кобзаря, відбулася символічна подія — у Флоренції ми відкрили пам’ятник видатному українському поету Тарасу Шевченку. Я вдячний нашим італійським друзям і особисто меру Флоренції за те, що ми, нарешті, втілили цей проект, над яким разом працювали кілька років, — зазначив Віталій Кличко під час церемонії відкриття пам’ятника.

Кличко відкрив пам'ятник Шевченку у Флоренції. Фото: Facebook

Монумент встановили в знаковому місці — в центрі, неподалік від всесвітньовідомого флорентійського кафедрального собору Santa Maria del Fiore, на площі перед однією з найбільших бібліотек міста Biblioteca delle Oblate.

Кличко відкрив пам'ятник Шевченку у Флоренції. Фото: Facebook

Автор пам’ятника, що виготовлений за кошти українських меценатів, — відомий український скульптор Олег Пінчук.

Мер Флоренції зазначив, що Київ та Флоренція стали ще ближчими у своїй співпраці і побратимстві.

Кличко відкрив пам'ятник Шевченку у Флоренції. Фото: Facebook

Кличко відкрив пам'ятник Шевченку у Флоренції. Фото: Facebook


Кличко відкрив пам'ятник Шевченку у Флоренції. Фото: Facebook

У 2015 році на Володимирській гірці у Києві відкрили пам’ятник Данте Аліг'єрі — італійському поету, який народився у Флоренції.

Джерело: Ракурс


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