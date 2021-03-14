Дубінський. Фото: Детектор медіа

https://racurs.ua/ua/n151694-ce-shahraystvo-dubinskogo-prybraly-z-posady-golovy-oseredku-slug.html

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Олександр Дубінський більше не очолюватиме Київський осередок президентської партії «Слуга народу». Його вирішили прибрати з посади.



Відповідне рішення було ухвалене в неділю, 14 березня. Про це повідомляє «Ліга» з посиланням на джерела.

Повідомляється, що самого Дубинського на засіданні не було. Новим керівником осередку партії став нардеп від «Слуги народу» Андрій Мотовиловець. Повідомляється, що після зняття Дубінського з посади автоматично припиняються його повноваження як члена Національної ради громад, куди його затвердив з’їзд партії вчора, 13 березня.

При цьому Дубінський поки залишається членом партії, однак рішення про його виключення повинно бути прийнято найближчим часом. Сам Дубінський заявив про невизнання результатів цього засідання, назвавши їх «шахрайськими».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли. що Олександра Дубінського, народного депутата, який на початку року потрапив під американські санкції, а 13 березня, увійшов до складу новоствореного керівного органу партії «Слуга народу», можуть зняти з партійної посади.