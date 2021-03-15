Коронавирус в Украине — за день обнаружили почти 7 тыс. новых заболевших (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n151716-koronavirus-v-ukraine-za-den-obnarujili-pochti-7-tys-novyh-zabolevshih-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 14 марта, зафиксировали 6 тыс. 792 новых случая заболевания.
Заболели 326 детей и 109 медработников, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы — 2 тыс. 497 человек;
- летальных случаев — 130;
- выздоровело — 3 тыс. 491 человек;
- осуществлено тестирований за сутки — 27 тыс. 598 (в том числе методом ПЦР — 17 тыс. 338, методом ИФА — 3 тыс. 236).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 1 млн 467 тыс. 548 человек;
- выздоровело — 1 млн 226 тыс. 7 человек;
- летальных исходов — 28 тыс. 433;
- проведено ПЦР-тестов — 7 млн 377тыс. 404.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (778), Львовской (552), Киевской (464), Днепропетровской (439) и Винницкой (426) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев — 313 случаев;
- Винницкая область — 426 случаев;
- Волынская область — 129 случаев;
- Днепропетровская область — 439 случаев;
- Донецкая область — 85 случаев;
- Житомирская область — 778 случаев;
- Закарпатская — 333 случая;
- Запорожская область — 61 случай;
- Ивано-Франковская область — 330 случаев;
- Киевская область — 464 случая;
- Кировоградская область — 10 случаев;
- Луганская область — 19 случаев;
- Львовская область — 552 случая;
- Николаевская область — 310 случаев;
- Одесская область — 407 случаев;
- Полтавская область — 165 случаев;
- Ровенская область — 111 случаев;
- Сумская область — 197 случаев;
- Тернопольская область — 274 случая;
- Харьковская область — 373 случая;
- Херсонская область — 53 случая;
- Хмельницкая область — 329 случаев;
- Черкасская область — 144 случая;
- Черновицкая область — 396 случаев;
- Черниговская область — 94 случая.
Ранее мы сообщали, что количество новых больных коронавирусом бьет все рекорды. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина вошла в довольно тяжелый период из-за новых штаммов, имеющих другую клиническую картину.