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Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

Коронавирус в Украине — за день обнаружили почти 7 тыс. новых заболевших (ИНФОГРАФИКА)

15 мар 2021, 09:21
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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 14 марта, зафиксировали 6 тыс. 792 новых случая заболевания.

Заболели 326 детей и 109 медработников, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 2 тыс. 497 человек;
  • летальных случаев — 130;
  • выздоровело — 3 тыс. 491 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки — 27 тыс. 598 (в том числе методом ПЦР — 17 тыс. 338, методом ИФА — 3 тыс. 236).

Коронавирус в Украине. Статистика: СНБО

Коронавирус в Украине. Статистика: СНБО

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 1 млн 467 тыс. 548 человек;
  • выздоровело — 1 млн 226 тыс. 7 человек;
  • летальных исходов — 28 тыс. 433;
  • проведено ПЦР-тестов — 7 млн 377тыс. 404.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (778), Львовской (552), Киевской (464), Днепропетровской (439) и Винницкой (426) областях.


Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев — 313 случаев;
  • Винницкая область — 426 случаев;
  • Волынская область — 129 случаев;
  • Днепропетровская область — 439 случаев;
  • Донецкая область — 85 случаев;
  • Житомирская область — 778 случаев;
  • Закарпатская — 333 случая;
  • Запорожская область — 61 случай;
  • Ивано-Франковская область — 330 случаев;
  • Киевская область — 464 случая;
  • Кировоградская область — 10 случаев;
  • Луганская область — 19 случаев;
  • Львовская область — 552 случая;
  • Николаевская область — 310 случаев;
  • Одесская область — 407 случаев;
  • Полтавская область — 165 случаев;
  • Ровенская область — 111 случаев;
  • Сумская область — 197 случаев;
  • Тернопольская область — 274 случая;
  • Харьковская область — 373 случая;
  • Херсонская область — 53 случая;
  • Хмельницкая область — 329 случаев;
  • Черкасская область — 144 случая;
  • Черновицкая область — 396 случаев;
  • Черниговская область — 94 случая.

Ранее мы сообщали, что количество новых больных коронавирусом бьет все рекорды. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина вошла в довольно тяжелый период из-за новых штаммов, имеющих другую клиническую картину.

Источник: Ракурс


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