Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 14 марта, зафиксировали 6 тыс. 792 новых случая заболевания.

Заболели 326 детей и 109 медработников, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 2 тыс. 497 человек;

летальных случаев — 130;

выздоровело — 3 тыс. 491 человек;

осуществлено тестирований за сутки — 27 тыс. 598 (в том числе методом ПЦР — 17 тыс. 338, методом ИФА — 3 тыс. 236).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 1 млн 467 тыс. 548 человек;

выздоровело — 1 млн 226 тыс. 7 человек;

летальных исходов — 28 тыс. 433;

проведено ПЦР-тестов — 7 млн 377тыс. 404.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (778), Львовской (552), Киевской (464), Днепропетровской (439) и Винницкой (426) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев — 313 случаев;

Винницкая область — 426 случаев;

Волынская область — 129 случаев;

Днепропетровская область — 439 случаев;

Донецкая область — 85 случаев;

Житомирская область — 778 случаев;

Закарпатская — 333 случая;

Запорожская область — 61 случай;

Ивано-Франковская область — 330 случаев;

Киевская область — 464 случая;

Кировоградская область — 10 случаев;

Луганская область — 19 случаев;

Львовская область — 552 случая;

Николаевская область — 310 случаев;

Одесская область — 407 случаев;

Полтавская область — 165 случаев;

Ровенская область — 111 случаев;

Сумская область — 197 случаев;

Тернопольская область — 274 случая;

Харьковская область — 373 случая;

Херсонская область — 53 случая;

Хмельницкая область — 329 случаев;

Черкасская область — 144 случая;

Черновицкая область — 396 случаев;

Черниговская область — 94 случая.

Ранее мы сообщали, что количество новых больных коронавирусом бьет все рекорды. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина вошла в довольно тяжелый период из-за новых штаммов, имеющих другую клиническую картину.