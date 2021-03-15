Пьяный водитель Toyota убил двух людей на Троещине, фото — Нацполиция

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Ракурс

ДТП со смертельным исходом произошло в Киеве. В ночь на 15 марта на перекрестке Шухевича и Перова на Троещине нетрезвый водитель Toyota влетел в автомобиль Skoda.

К сожалению, от полученных травм и водитель, и пассажирка Skoda погибли на месте. Тест на приборе «Драгер» водителя Toyota показал 2,05 промилле.

«Киев оперативный» сообщает, что на месте ДТП рассказывали — водитель Toyota якобы является работником правоохранительных органов.

Пресс-служба полиции Киева сообщает, что водитель «Тойоты» не справился с управлением и протаранил «Шкоду», которая остановилась на перекрестке на красный сигнал светофора. Погибли 42-летний водитель и пассажирка «Шкоды».

Прибор «Драгер» показал, что водитель внедорожника, 1992 года рождения находился под воздействием алкоголя. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, лицами управляющими транспортными средствами) УК Украины.