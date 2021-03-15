Переговоры по Донбассу. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/n151714-peregovory-po-donbassu-klimkin-nazval-dve-lokacii-dlya-perenosa-minska.html

Ракурс

Кремль не поддержит перенос локации площадки переговоров по Донбассу из Беларуси в другую страну, но ее все равно следует переносить.

Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала «Обозреватель».

Мы должны изменить подходы. Мы даже локацию должны изменить. Россияне, конечно, будут против, но то, что сегодня происходит в Беларуси, и сохранение локации в Минске — это на самом деле и политически, и морально очень дискуссионная история, — подчеркнул дипломат.

По его мнению, в качестве новой локации для переговоров могут рассматриваться две страны, которые географически не очень отдалены от Украины.

Если брать географию, чтобы не летать на другой конец света и не делать исключения из санкционного режима, это может быть, например, Сербия или Турция. И в первом, и во втором случае нужны политические решения. Локации — это только маленькая часть проблемы. Далее нужно разговаривать, — сказал он.

Климкин подчеркнул, что «нет никакого минского формата» как площадки, на которой принимаются политические решения.

Нормандский формат есть, это политический формат. Как помните, я всегда был против переноса политических дискуссий с нормандского формата на минскую площадку, что очень выгодно России, — подытожил он.

Напомним, новый план по Донбассу, который предлагают Германия и Франция, будет представлен до конца марта. На сегодня детали этой инициативы пока не разглашаются.