Переговори щодо Донбасу. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/ua/n151714-peregovory-schodo-donbasu-klimkin-nazvav-dvi-lokaciyi-dlya-perenesennya-minska.html

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Кремль не підтримає перенесення локації майданчика переговорів щодо Донбасу з Білорусі в іншу країну, але її все одно треба переносити.

Таку думку висловив екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі телеканалу «Обозреватель».

Ми маємо змінити підходи. Ми навіть локацію маємо змінити. Росіяни, звичайно, будуть проти, але те, що на сьогодні відбувається в Білорусі, і збереження локації в Мінську — це насправді і політично, і морально дуже дискусійна історія, — наголосив дипломат.

На його думку, як нову локацію для переговорів можуть розглядати дві країни, що географічно не є дуже віддаленими від України.

Якщо брати географію, щоб не літати на інший кінець світу і не робити винятки з санкційного режиму, це може бути, наприклад, Сербія або Туреччина. І в першому, і в другому випадку потрібні політичні рішення. Локації — це тільки маленька частина проблеми. Далі потрібно розмовляти, — зауважив він.

Клімкін наголосив, що «немає ніякого мінського формату» як майданчика, на якому ухвалюють політичні рішення.

Нормандський формат є, це політичний формат. Як пам’ятаєте, я завжди був проти перенесення політичних дискусій із нормандського формату на мінський майданчик, який дуже вигідний Росії, — підсумував він.

Нагадаємо, новий план щодо Донбасу, який пропонують Німеччина і Франція, представлять до кінця березня. На сьогодні деталі цієї ініціативи поки не розголошуються.