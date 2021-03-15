П‘яний водій Toyota вбив двох людей на Троєщині, фото — НПУ

https://racurs.ua/ua/n151715-p-yanyy-vodiy-toyota-vbyv-dvoh-ludey-na-troieschyni-foto-video.html

Ракурс

ДТП зі смертельними наслідками сталася у Києві. У ніч на 15 березня на перехресті Шухевича та Перова на Троєщині нетверезий водій Toyota влетів в автомобіль Skoda.

На жаль, від отриманих травм і водій, і пасажирка Skoda загинули на місці. Тест на приладі «Драгер» водія з Toyota показав 2,05 проміле.

«Киев оперативный» повідомляє, що на місці ДТП розповідали — водій Toyota є працівником правоохоронних органів.

Прес-служба поліції Києва повідомляє, що водій «Тойоти» не впорався з керуванням та протаранив «Шкоду», яка зупинилася на перехресті на червоний сигнал світлофора. Загинули 42-річний водій і пасажирка «Шкоди».

Прилад драгер показав, що керманич позашляховика, 1992 року народження був під впливом алкоголю. Кримінальне провадження відкрили за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, особами що керують транспортними засобами) КК України.