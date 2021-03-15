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Ракурс
П‘яний водій Toyota вбив двох людей на Троєщині, фото — НПУ

П‘яний водій Toyota вбив двох людей на Троєщині (ФОТО, ВІДЕО)

15 бер 2021, 09:16
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ДТП зі смертельними наслідками сталася у Києві. У ніч на 15 березня на перехресті Шухевича та Перова на Троєщині нетверезий водій Toyota влетів в автомобіль Skoda.

На жаль, від отриманих травм і водій, і пасажирка Skoda загинули на місці. Тест на приладі «Драгер» водія з Toyota показав 2,05 проміле.

«Киев оперативный» повідомляє, що на місці ДТП розповідали — водій Toyota є працівником правоохоронних органів.

Прес-служба поліції Києва повідомляє, що водій «Тойоти» не впорався з керуванням та протаранив «Шкоду», яка зупинилася на перехресті на червоний сигнал світлофора. Загинули 42-річний водій і пасажирка «Шкоди».


П‘яний водій Toyota вбив двох людей на Троєщині, фото — НПУ

Прилад драгер показав, що керманич позашляховика, 1992 року народження був під впливом алкоголю. Кримінальне провадження відкрили за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, особами що керують транспортними засобами) КК України.

Джерело: Ракурс


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