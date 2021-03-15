У «Батьківщині» заговорили про коаліцію зі «Слугою народу»

«Батьківщина» та «Слуга народу» можуть створити коаліцію у Верховній Раді

https://racurs.ua/ua/n151718-u-batkivschyni-zagovoryly-pro-koaliciu-zi-slugou-narodu.html

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Між «Слугою народу» та «Батьківщиною» тривають переговори про створення коаліції у Верховній Раді.

Народний депутат із «Батьківщини» Михайло Волинець заявив про це в ефірі телеканалу «Україна 24».

За словами Волинця, такі переговори тривають ще з минулого року — лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко інформувала про них однопартійців у третій декаді грудня.

Також піднімалося питання про те, що частина депутатів з нашої команди, найбільш гідні, могли б стати міністрами для того, щоб взяти відповідальність коаліції за стан справ в країні. Припускаю, що лідер не все може зараз доносити до громадськості, — зазначив Волинець.



Варто додати, що в лютому в ефірі «України 24» очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не виключає можливості створення парламентської коаліції між «Слугою народу» та іншими політсилами. Тоді він зазначав, що конкретних домовленостей ще немає.

Нагадаємо, на початку лютого заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко прокоментував можливість створення коаліції з «Батьківщиною».