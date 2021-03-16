“Слуга народу” не шукає коаліції — Арахамія спростував заяви “Батьківщини”

https://racurs.ua/ua/n151783-sluga-narodu-ne-shukaie-koaliciyi-arahamiya-sprostuvav-zayavy-batkivschyny.html

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Можливу коаліцію «Слуги народу» та «Батьківщини» у вівторок, 16 березня, прокоментував лідер парламентської фракції політсили президента Давид Арахамія. За словами нардепа, нині «Слуга народу» у Верховній Раді не шукає коаліції з іншими фракціями.

Що стосується коаліції з «Батьківщиною», у нас її немає зараз. Може Юлія Володимирівна з кимось там спілкується, але зі мною вона не спілкувалася щодо цього, — зазначив Арахамія напередодні пленарного засідання Ради.

Він не виключив наявності розмов щодо формування коаліції з різними політичними силами.

«Батьківщина» тут не має якогось особливого статусу… Якийсь депутат рядовий з її фракції в інтерв’ю каже, що ми вже рік про щось спілкуємося. Потім Юлія Володимирівна щось якось опосередковано підтверджує, — розповів Арахамія.

За його словами, створенню будь-якої коаліції передує підписання коаліційної угоди, формат якої може «обговорюватися роками».

Її ж не можна просто так підписати, треба буде проводити (голосувати — ред.) на фракції. Треба якусь програму. Це великий процес. Станом на зараз таких процесів я не бачу. Можливо, є розмови. Але розмови можна і три роки вести, — резюмував нардеп.

Нагадаємо, на початку лютого заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко прокоментував можливість створення коаліції з «Батьківщиною».