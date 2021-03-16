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У Чорному морі відбулися спільні з НАТО тренування кораблів ВМС України, фото: «Армія.Inform»

Спільні з НАТО тренування провели кораблі ВМС України у Чорному морі (ФОТО)

16 бер 2021, 10:46
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Українські ВМС провели спільні з кораблями НАТО тренування типу PASSEX (тренування між флотами, покликані забезпечити можливість флотів підтримувати контакт та співпрацювати у часи війни чи гуманітарної допомоги) у Чорному морі.

У цих тренуваннях в акваторії Чорного моря брали участь катерна тактична група Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України та постійна морська протимінна група НАТО № 2 (SNMCMG2), повідомляє видання «Армія.Inform».

Метою цих навчань, в яких брали участь екіпажі кораблів ВМС України, Туреччини, Румунії та Іспанії, було відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональних тактичних з'єднань.

В межах навчань було відпрацьовано:

  • елементи тактичного маневрування;
  • протимінні дії у складі групи кораблів;
  • передачу вантажів на ходу;
  • відбиття засобів повітряного нападу противника;
  • проводку за тралами;
  • сигналовиробництво з використанням міжнародної системи сигналів;
  • висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства.

Зазначається, що це вже другі в цьому році тренування типу PASSEX за участю українських ВМС та кораблів НАТО.

У Чорному морі відбулися спільні з НАТО тренування кораблів ВМС України, фото: «Армія.Inform»

У Чорному морі відбулися спільні з НАТО тренування кораблів ВМС України, фото: «Армія.Inform»

У Чорному морі відбулися спільні з НАТО тренування кораблів ВМС України, фото: «Армія.Inform»

У Чорному морі відбулися спільні з НАТО тренування кораблів ВМС України, фото: «Армія.Inform»

У Чорному морі відбулися спільні з НАТО тренування кораблів ВМС України, фото: «Армія.Inform»

У Чорному морі відбулися спільні з НАТО тренування кораблів ВМС України, фото: «Армія.Inform»


У Чорному морі відбулися спільні з НАТО тренування кораблів ВМС України, фото: «Армія.Inform»

Нагадаємо, група кораблів SNMCMG2 прибула до Одеси 12 березня.


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