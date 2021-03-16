У Чорному морі відбулися спільні з НАТО тренування кораблів ВМС України, фото: «Армія.Inform»

https://racurs.ua/ua/n151782-spilni-z-nato-trenuvannya-provely-korabli-vms-ukrayiny-u-chornomu-mori-foto.html

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Українські ВМС провели спільні з кораблями НАТО тренування типу PASSEX (тренування між флотами, покликані забезпечити можливість флотів підтримувати контакт та співпрацювати у часи війни чи гуманітарної допомоги) у Чорному морі.

У цих тренуваннях в акваторії Чорного моря брали участь катерна тактична група Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України та постійна морська протимінна група НАТО № 2 (SNMCMG2), повідомляє видання «Армія.Inform».

Метою цих навчань, в яких брали участь екіпажі кораблів ВМС України, Туреччини, Румунії та Іспанії, було відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональних тактичних з'єднань.

В межах навчань було відпрацьовано:

елементи тактичного маневрування;

протимінні дії у складі групи кораблів;

передачу вантажів на ходу;

відбиття засобів повітряного нападу противника;

проводку за тралами;

сигналовиробництво з використанням міжнародної системи сигналів;

висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства.

Зазначається, що це вже другі в цьому році тренування типу PASSEX за участю українських ВМС та кораблів НАТО.

Нагадаємо, група кораблів SNMCMG2 прибула до Одеси 12 березня.