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У Чорному морі відбулися спільні з НАТО тренування кораблів ВМС України, фото: «Армія.Inform»
Спільні з НАТО тренування провели кораблі ВМС України у Чорному морі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n151782-spilni-z-nato-trenuvannya-provely-korabli-vms-ukrayiny-u-chornomu-mori-foto.htmlРакурс
Українські ВМС провели спільні з кораблями НАТО тренування типу PASSEX (тренування між флотами, покликані забезпечити можливість флотів підтримувати контакт та співпрацювати у часи війни чи гуманітарної допомоги) у Чорному морі.
У цих тренуваннях в акваторії Чорного моря брали участь катерна тактична група Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України та постійна морська протимінна група НАТО № 2 (SNMCMG2), повідомляє видання «Армія.Inform».
Метою цих навчань, в яких брали участь екіпажі кораблів ВМС України, Туреччини, Румунії та Іспанії, було відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональних тактичних з'єднань.
В межах навчань було відпрацьовано:
- елементи тактичного маневрування;
- протимінні дії у складі групи кораблів;
- передачу вантажів на ходу;
- відбиття засобів повітряного нападу противника;
- проводку за тралами;
- сигналовиробництво з використанням міжнародної системи сигналів;
- висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства.
Зазначається, що це вже другі в цьому році тренування типу PASSEX за участю українських ВМС та кораблів НАТО.
Нагадаємо, група кораблів SNMCMG2 прибула до Одеси 12 березня.
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