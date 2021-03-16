Які країни продовжили щеплення AstraZeneca. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n151780-vakcyna-astrazeneca-yaki-krayiny-sche-dosi-vykorystovuut-cey-preparat.html

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Вакцина від коронавірусу від AstraZeneca цілком безпечна, впевнені у Великій Британії.

Британське агентство з регулювання лікарських засобів і медичних взагалі не бачить причин припиняти програму вакцинації препаратом AstraZeneca. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, передає Reuters.

Таким чином, ми дуже впевнені в програмі, і приємно бачити, що вона розгортається з такою швидкістю по всій Британії, — зазначив Джонсон.

Як відомо, від початку березня низка країн призупинила застосування британсько-шведської вакцини Oxford/AstraZeneca через випадки виникнення тромбів. Серед них — Нідерланди, Німеччина, Іспанія, Словенія, Франція, Португалія, Індонезія, Данія, Норвегія, Ісландія, Італія, Австрія, Естонія, Латвія, Литва, Люксембург, Румунія та Таїланд.

За інформацією The Guardian, при цьому деякі країни не збираються призупиняти щеплення цим препаратом. Польща та Канада продовжують використовувати вакцину. Прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо заявив, що він сам вакцинується нею коли настане його черга. Уряд Австралії також не збирається зупиняти вакцинацію населення AstraZenecа, оскільки не доведено, що саме ця вакцина викликає утворення тромбів.

Тим часом Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що користь від вакцини AstraZeneca переважує можливі ризики та ускладнення. Такої думки притримується й Всесвітня організація охорони здоров’я.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров’я України заявили, що повідомлення про те, що європейські країни відмовляються від вакцини AstraZenecа — «не більше, ніж черговий фейк».