Какие страны продолжили прививку AstraZeneca. Фото: УП

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Вакцина от коронавируса AstraZeneca вполне безопасна, уверены в Великобритании.

Британское агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских вообще не видит причин прекращать программу вакцинации препаратом AstraZeneca. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Reuters.

Таким образом, мы очень уверены в программе, и приятно видеть, что она разворачивается с такой скоростью по всей Британии, — отметил Джонсон.

Как известно, с начала марта ряд стран приостановили применение британско-шведской вакцины Oxford/AstraZeneca из-за случаев возникновения тромбов. Среди них — Нидерланды, Германия, Испания, Словения, Франция, Португалия, Индонезия, Дания, Норвегия, Исландия, Италия, Австрия, Эстония, Латвия, Литва, Люксембург, Румыния и Таиланд.

По информации The Guardian, при этом некоторые страны не собираются приостанавливать прививку этим препаратом. Польша и Канада продолжают использовать вакцину. Премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что он сам вакцинируется ею, когда наступит его черед. Правительство Австралии также не собирается останавливать вакцинацию населения AstraZenecа, поскольку не доказано, что именно эта вакцина вызывает образование тромбов.

Между тем Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что польза от вакцины AstraZeneca перевешивает возможные риски и осложнения. Такого мнения придерживается и Всемирная организация здравоохранения.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что сообщения о том, что европейские страны отказываются от вакцины AstraZenecа — «не более, чем очередной фейк».