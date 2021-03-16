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Ракурс
Плакат. Фото: Telegram

Российские дипломаты стали героями плакатов к годовщине «референдума» в Крыму (ФОТО)

16 мар 2021, 10:15
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Российские дипломаты засветились на печатных плакатах, где «от первого лица» признали факт незаконной аннексии полуострова Крым Российской Федерацией.

На плакатах российские дипломаты также «признаются» в работе на ФСБ. Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.

Плакаты. Фото: Telegram
Плакаты. Фото: Telegram
Плакаты. Фото: Telegram
Сообщается, что печатные плакаты появились возле мест, где живут и работают российские дипломаты в Украине. В частности, у посольства России в Украине.

Также, вероятно, с целью доказательства факта своей солидарности с украинским народом в международном сообществе, плакаты с искренними признаниями аннексии размещены у других дипломатических представительств иностранных государств в Киеве, — заявил журналист.

Известно, что плакаты разместили у посольств Кыргызской Республики, Таджикистана, Молдовы, ФРГ, Франции, Армении, США, Великобритании, Беларуси и Казахстана.

Изысканный троллинг — это хороший способ напомнить миру лицо агрессора, — добавил журналист.


Референдум о статусе Крыма — нелегитимный сфальсифицированный псевдореферендум о статусе Крыма с заранее сформированными результатами и завышенной явкой, который состоялся 16 марта 2014 года. На референдуме были заданы два вопроса: о восстановлении конституции Крыма 1992 года и о вхождении Крыма в состав России. ООН, СНГ, ЕС и ОБСЕ своих официальных наблюдателей не присылали.

Плакаты. Фото: Telegram
Плакаты. Фото: Telegram
Плакаты. Фото: Telegram

Псевдореферендум был проведен с помощью российских войск и российских казачьих отрядов. Принимать решение о вхождении полуострова в состав России заставляли «ополченцы» при поддержке БТР российской морской пехоты. Правоохранительные органы Крыма и подразделения Вооруженных сил Украины, расположенные на полуострове, не способствовали присоединению к России.

Плакаты. Фото: Telegram
Плакаты. Фото: Telegram
Напомним, ранее мы сообщали, что Кремль будет рассматривать участие любых стран в «Крымской платформе» как посягательство на территориальную целостность России. Москва расценивает озвученную Киевом стратегию деоккупации Крыму как недопустимую угрозу агрессии против двух регионов России.

Источник: Ракурс


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