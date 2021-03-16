Назначение директоров НАБУ, ГБР и земельная реформа — Рада работает

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В Верховной Раде сегодня стартует сессионная неделя. Нардепы собрались за неделю рассмотреть более 100 законопроектов и постановлений.

Во вторник, 16 марта, в повестке дня 29 вопросов. В частности, планируется включить в повестку дня и принять решение о направлении на вывод КСУ проекта закона «О внесении изменений в ст. 85 и ст. 106 Конституции Украины (относительно порядка назначения на должности и увольнения директора НАБУ и директора ГБР)» (№ 5133).

В этот день Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении два земельных законопроекты:

«О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений», № 2194;

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) через электронные аукционы».

Кроме того, Рада может принять закон об обеспечении открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях «(№ 3952).

Среди законопроектов, запланированных к рассмотрению в первом чтении: