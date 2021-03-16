Гривна укрепилась на валютном рынке. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n151777-grivna-ukrepilas-na-valutnom-rynke-infografika.html

Ракурс

Официальный курс гривны 16 марта к иностранным валютам установил Национальный банк Украины.

Сегодня курс установлен на уровне 27,64 грн за 1 долл. Курс на 9 коп. оказался ниже по сравнению с предыдущим банковским днем, поскольку 15 марта курс доллара составил 27,73 грн за 1 долл. Таким образом, цена доллара снижается второй день подряд. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

По информации ресурса «Минфин», 15 марта на валютном рынке прошло позитивно для гривны. За день доллар на торгах подешевел почти на 11 копеек — с 27,71/27,73 до 27,61/27,625 грн, а евро — с 33,03/33,05 грн до 32,94/32,95 грн.

Национальный банк дважды выходил на рынок и выкупал избыточное предложение. В первый раз финансовый регулятор купил 20 млн долл. по 27,63 грн, а во второй раз простоял до конца активной фазы сессии до уровня покупки по 27,61 грн за 1 долл.

Напомним, международное агентство S & P Global Ratings прогнозирует курс на уровне 29 грн 50 коп. Отмечается, что таких значений курс достигнет в конце 2021 года.