Гривня зміцнилася на валютному ринку. Фото: flickr.com

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Ракурс

Офіційний курс гривні 16 березня до іноземних валют встановив Національний банк України.

Сьогодні курс встановлено на рівні 27,64 грн за 1 дол. Курс на 9 коп. виявився нижчим у порівнянні з попереднім банківським днем, оскільки 15 березня курс долара становив 27,73 грн за 1 дол. Таким чином, ціна долара знижується другий день поспіль. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

За інформацією ресурсу «Мінфін», 15 березня на валютному ринку пройшло позитивно для гривні. За день долар на торгах подешевшав майже на 11 копійок — з 27,71/27,73 до 27,61/27,625 грн, а євро — з 33,03/33,05 грн до 32,94/32,95 грн.

Національний банк двічі виходив на ринок і викуповував надлишкову пропозицію. Першого разу фінансовий регулятор купив 20 млн дол. по 27,63 грн, а вдруге простояв до кінця активної фази сесії до рівня купівлі по 27,61 грн за 1 дол.

Нагадаємо, міжнародне агентство S&P Global Ratings прогнозує курс на рівні 29 грн 50 коп. Зазначається, що таких значень курс досягне наприкінці 2021 року.