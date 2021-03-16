COVID-вакцинація в Україні різко прискорилася

https://racurs.ua/ua/n151776-covid-vakcynaciya-v-ukrayini-rizko-pryskorylasya.html

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Кількість щеплень від коронавірусу, проведених у регіонах за останню добу, різко зросла у понеділок, 15 березня. За добу вакцину отримали 8 тис. 928 осіб. Усі ці випадки — перше з двох щеплень індійською вакциною Covishield.

Для порівняння — у неділю, 14 березня, щеплення від коронавірусу отримали 2 тис. 18 осіб, а у деяких областях вакцинація взагалі не проводилася.

В МОЗ доповіли, що від початку кампанії щепили 62 тис. 83 особи.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Полтавській області (690 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (5 тис. 644 щеплення), найменша — у Чернігівській області (1 тис. 226 щеплень).

Нагадамо, що станом на 15 березня близько 17 країн, зокрема, найбільші держави ЄС, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія тимчасово зупинили використання вакцини від СOVID-19 виробництва AstraZeneca. Таке рішення медичні регулятори у різних країнах ухвалили через пересторогу щодо утворення тромбів після щеплення.

Від початку кампанії щеплень проти коронавірусу в Україні було утилізовано 199 доз вакцини AstraZeneca (CoviShield). Про це в ефірі програми «Зворотний відлік» заявила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак. Вона наголосила, що утилізували 199 невикористаних доз з 500 тис., які завезли в Україну.