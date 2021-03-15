Відмову від вакцини AstaZeneca в країнах ЄС назвали «фейком» у МОЗ

Вакцина. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n151762-vidmovu-vid-vakcyny-astazeneca-u-krayinah-ies-nazvaly-feykom-u-moz.html

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Вакцина AstraZeneca може вимагати додаткових досліджень через низку випадків виникнення тромбозу після вакцинації. Натомість Європейська медична асоціація (EMA) не підтвердила інформацію про те, що вакцина AstraZeneca викликає тромбоз.

В українському Міністерстві охорони здоров’я заявили, що повідомлення про те, що європейські країни відмовляються від вакцини — «не більше, ніж черговий фейк». Про це повідомляє прес-служба МОЗ у Facebook.

Міністерство заявляє, що 11 березня в Італії заборонили використовувати серію доз препарату AstraZeneca як запобіжний захід після інформації про серйозні негативні наслідки.

У непідтвердженої кількості людей утворилися тромби. Однак італійський державний регулятор медицини зазначив, що поки не встановлено зв’язку між потенційними побічними ефектами і введенням доз. Зараз немає ніяких ознак того, що вакцинація викликала ці стани, які не вказані як побічні ефекти з цим препаратом. Переваги вакцини продовжують перевищувати ризики, — йдеться в повідомленні EMA.



У МОЗ зазначили, що EMA не знайшло доказів, що підтверджують випадки порушень згортання крові саме після вакцинації, які були зафіксовані в Австрії. Також про відсутність причинно-наслідкового зв’язку між вакцинацією і побічними ефектами заявили у Федеральному офісі безпеки в охороні здоров’я (BASG) Австрії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що чотирнадцять країн тимчасово зупинили використання вакцини AstraZeneca через летальні випадки після вакцинації та неочікувані побічні ефекти. Наголошується, що наразі зв’язок між вакцинацією та вказаними симптомами не виявлено.