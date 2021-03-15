Отказ от вакцины AstaZeneca в странах ЕС считают «фейком» в Минздраве

Вакцина. Фото: УП

https://racurs.ua/n151762-otkaz-ot-vakciny-astazeneca-v-stranah-es-schitaut-feykom-v-minzdrave.html

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Вакцина AstraZeneca может потребовать дополнительных исследований из-за ряда случаев возникновения тромбоза после вакцинации. В то же время Европейская медицинская ассоциация (EMA) не подтвердила информацию о том, что вакцина AstraZeneca вызывает тромбоз.

В украинском Министерстве здравоохранения заявили, что сообщение о том, что европейские страны отказываются от вакцины — «не более чем очередной фейк». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

Министерство заявляет, что 11 марта в Италии запретили использовать серию доз препарата AstraZeneca в качестве меры безопасности после информации о серьезных негативных последствиях.

У неподтвержденного количества людей образовались тромбы. Однако итальянский государственный регулятор медицины отметил, что пока не установлена связь между потенциальными побочными эффектами и введением доз. Сейчас нет никаких признаков того, что вакцинация вызвала эти состояния, которые не указаны как побочные эффекты этого препарата. Преимущества вакцины продолжают превышать риски, — говорится в сообщении EMA.



В Минздраве отметили, что EMA не нашло доказательств, подтверждающих случаи нарушений свертывания крови именно после вакцинации, которые были зафиксированы в Австрии. Также об отсутствии причинно-следственной связи между вакцинацией и побочными эффектами заявили в Федеральном офисе безопасности в здравоохранении (BASG) Австрии.

Напомним, ранее мы сообщали, что четырнадцать стран временно остановили использование вакцины AstraZeneca из-за летальных случаев после вакцинации и неожиданных побочных эффектов. Отмечается, что в настоящее время связь между вакцинацией и указанными симптомами не обнаружена.