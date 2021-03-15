Венедиктова подготовила новые подозрения экс-чиновникам «ПриватБанка»

Венедиктова. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n151761-venediktova-podgotovila-novye-podozreniya-eks-chinovnikam-privatbanka.html

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Дело «ПриватБанка» обновилось громкими задержаниями. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова анонсировала о подозрении еще трем бывшим должностным лицам «ПриватБанка» из-за нанесения ущерба гражданам Украины в 2016 году.

Действия экс-чиновников обошлись украинцам в 8 млрд грн. Об этом сообщила генпрокурор на своей странице в Facebook.

По ее словам, в 2015 году Национальный банк Украины (НБУ) по собственной инициативе осуществил проверку 20 крупнейших банков Украины, в частности, самого большого — «ПриватБанка». При проведении проверки выяснилось, что необходимая сумма докапитализации банка составляет 113, 1 млрд грн из-за того, что 90% кредитного портфеля находилось под угрозой, поскольку кредиты были выданы лицам, которые тесно связаны с бывшими владельцами банка.

Позже бывшие владельцы банка обратились с письмом к премьер-министру Украины с просьбой принять положительное решение о приобретении акций «ПриватБанка» государством.

Таким образом глава правления, заместитель главы правления-руководитель казначейства банка и начальник департамента межбанковских операций казначейства банка хорошо понимали, что контроль над средствами банка будет утерян. Вследствие возникновения преступного плана, суть которого сводилась к растрате средств банка, должностные лица «ПриватБанка» приняли решение о незаконном списании денежных обязательств иностранных обществ перед банком, и путем средств этого же банка. Технически руководством в этом случае было принято решение о замене должника — вместо вышеупомянутых иностранных обществ отдавать долги «ПриватБанка» теперь должна была связана с банком фирма Claresholm Marketing LTD, — заявила Венедиктова.

Она добавила, что сейчас следствие располагает всеми необходимыми доказательствами. Кроме эпизода, указанного выше, детективы и прокуроры уже сообщили главе правления о подозрении в растрате денежных средств «ПриватБанка» путем противоправного начисления и выплаты необоснованной дополнительной премии в пользу связанного с банком юридического лица — ЗАО «СК Ингосстрах».

Следственные органы считают, что должностные лица банка были хорошо осведомлены о принятом решении НБУ о связанности «ПриватБанка» и «СК Ингосстрах». В этом случае речь идет об убытках в размере около 136 млн грн.

Напомним, ранее мы сообщали, что по делу о выводе средств из «ПриватБанка» апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила предыдущую меру пресечения бывшему заместителю главы правления банка времен Игоря Коломойского. Владимир Яценко находится под стражей с залогом в 52,2 млн грн. Его адвокатам полностью отказали в жалобе.