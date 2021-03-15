Интервал между СOVID-вакцинациями могут увеличить — Ляшко

https://racurs.ua/n151760-interval-mejdu-sovid-vakcinaciyami-mogut-uvelichit-lyashko.html

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Интервал между первой и второй СOVID-прививками могут увеличить в Украине с четырех до 12 недель. Главный санитарный врач Виктор Ляшко не исключил такой отсрочки даты повторной вакцинации.

Пока мы еще ожидаем решения Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике, которая может рекомендовать нам изменить оптимальный срок проведения второй прививки с четырех недель на 12. А это полностью изменит нашу стратегию к проведению кампании по иммунопрофилактике, — отметил Ляшко в интервью «Украинская правда. Жизнь».

Сейчас, согласно действующему протоколу вакцинации, между первой и второй прививкой вакциной Covishield должно пройти 28 дней.

По словам Ляшко, с учетом нынешних объемов вакцины — 500 тыс. доз, которые завезли в феврале — можно выйти на 18 тыс. прививок в сутки.



Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что первая прививка снижает вероятность заражения COVID на 76%. Однако только вторая доза дает полную защиту.

С начала вакцинации в Украине первую дозу получили более 53 тыс. человек.