Інтервал між СOVID-щепленнями можуть збільшити в Україні — Ляшко

https://racurs.ua/ua/n151760-interval-mij-sovid-scheplennyamy-mojut-zbilshyty-v-ukrayini-lyashko.html

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Інтервал між першим та другим СOVID-щепленнями можуть збільшити в Україні з чотирьох до 12 тижнів. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключив такого відстрочення дати повторної вакцинації.

Поки ми ще очікуємо рішення Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики, яка може рекомендувати нам змінити оптимальний термін проведення другого щеплення з чотирьох тижнів до 12. А це повністю змінить нашу стратегію до проведення кампанії імунопрофілактики, — зазначив Ляшко в інтерв’ю «Українській правді. Життя».

Зараз, згідно з чинним протоколом вакцинації, між першим і другим щепленням вакциною Covishield має минути 28 днів.

За словами Ляшка, з урахуванням нинішніх обсягів вакцини — 500 тис. доз, які завезли в лютому, — можна вийти на 18 тис. щеплень на добу.



Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що перше щеплення знижує ймовірність зараження COVID на 76%. Однак тільки друга доза дає повний захист.

З початку вакцинації в Україні першу дозу отримали понад 53 тис. осіб.