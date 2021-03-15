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Ракурс
Віктор Ляшко, фото: соціальні мережі

У Ляшка виявили коронавірус — йому вкололи першу дозу Covishield (ДОКУМЕНТ)

15 бер 2021, 16:34
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Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України, отримав позитивний результат тесту на коронавірусну хворобу COVID-19.

Про це Ляшко повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Ляшко нещодавно зробив щеплення вакциною від коронавірусу. Проте, за його словами, у цьому випадку «зрада відміняється».

Чиновник наголосив, що позитивний тест на коронавірус він отримав на 13-й день після щеплення, в той час як, за даними клінічних досліджень, ефективність вакцини від коронавірусу після одноразової стандартної дози становить 76% у період з 22-го по 90-й день.

Потрапив у той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований, — наголосив він.

Ляшко також вважає, що, завдяки вже зробленому щепленню, хвороба в нього пройде без ускладнень.


Він перебуватиме на лікарняному до:

  • відсутності клінічних проявів гострого респіраторного захворювання (ГРЗ) протягом трьох днів рахуючи з 10-го дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження;
  • відсутності клінічних проявів ГРЗ протягом трьох днів рахуючи з 10-го дня від дати взяття матеріалу (при позитивному результаті на COVID-19 методом ПЛР) без лабораторного обстеження;
  • відсутності клінічних проявів ГРЗ за умови отримання одного негативного результату тестування методом ПЛР.

У Віктора Ляшка виявили коронавірус, фото: Віктор Ляшко

Джерело: Ракурс


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