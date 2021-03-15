Віктор Ляшко, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n151754-u-lyashka-vyyavyly-koronavirus-yomu-vkololy-pershu-dozu-covishield.html

Ракурс

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України, отримав позитивний результат тесту на коронавірусну хворобу COVID-19.

Про це Ляшко повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Ляшко нещодавно зробив щеплення вакциною від коронавірусу. Проте, за його словами, у цьому випадку «зрада відміняється».

Чиновник наголосив, що позитивний тест на коронавірус він отримав на 13-й день після щеплення, в той час як, за даними клінічних досліджень, ефективність вакцини від коронавірусу після одноразової стандартної дози становить 76% у період з 22-го по 90-й день.

Потрапив у той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований, — наголосив він.

Ляшко також вважає, що, завдяки вже зробленому щепленню, хвороба в нього пройде без ускладнень.

Він перебуватиме на лікарняному до: