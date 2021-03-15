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Виктор Ляшко, фото: социальные сети

У Ляшко обнаружили коронавирус — ему вкололи первую дозу Covishield (ДОКУМЕНТ)

15 мар 2021, 16:34
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Виктор Ляшко, главный санитарный врач Украины, получил положительный результат теста на коронавирусную болезнь COVID-19.

Об этом Ляшко сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Ляшко недавно сделал прививку вакциной от коронавируса. Однако, по его словам, в этом случае «зрада отменяется».

Чиновник подчеркнул, что положительный тест на коронавирус он получил на 13-й день после прививки, в то время как, по данным клинических исследований, эффективность вакцины от коронавируса после однократной стандартной дозы составляет 76% в период с 22-го по 90-й день.

Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован, — подчеркнул он.

Ляшко также считает, что, благодаря уже сделанном прививке, болезнь у него пройдет без осложнений.


Он будет находиться на больничном до:

  • отсутствия клинических проявлений острого респираторного заболевания (ОРЗ) в течение трех дней считая с 10-го дня с даты появления симптомов без лабораторного обследования;
  • отсутствия клинических проявлений ОРЗ в течение трех дней считая с 10-го дня с даты взятия материала (при положительном результате на COVID-19 методом ПЦР) без лабораторного обследования;
  • отсутствия клинических проявлений ОРЗ при условии получения одного отрицательного результата тестирования методом ПЦР.

У Виктора Ляшко обнаружили коронавирус, фото: Виктор Ляшко

Источник: Ракурс


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