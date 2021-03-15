Виктор Ляшко, фото: социальные сети

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Ракурс

Виктор Ляшко, главный санитарный врач Украины, получил положительный результат теста на коронавирусную болезнь COVID-19.

Об этом Ляшко сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Ляшко недавно сделал прививку вакциной от коронавируса. Однако, по его словам, в этом случае «зрада отменяется».

Чиновник подчеркнул, что положительный тест на коронавирус он получил на 13-й день после прививки, в то время как, по данным клинических исследований, эффективность вакцины от коронавируса после однократной стандартной дозы составляет 76% в период с 22-го по 90-й день.

Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован, — подчеркнул он.

Ляшко также считает, что, благодаря уже сделанном прививке, болезнь у него пройдет без осложнений.

Он будет находиться на больничном до: