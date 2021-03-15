У Ляшко обнаружили коронавирус — ему вкололи первую дозу Covishield (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n151754-u-lyashko-obnarujili-koronavirus-emu-vkololi-pervuu-dozu-covishield-dokument.htmlРакурс
Виктор Ляшко, главный санитарный врач Украины, получил положительный результат теста на коронавирусную болезнь COVID-19.
Об этом Ляшко сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Ляшко недавно сделал прививку вакциной от коронавируса. Однако, по его словам, в этом случае «зрада отменяется».
Чиновник подчеркнул, что положительный тест на коронавирус он получил на 13-й день после прививки, в то время как, по данным клинических исследований, эффективность вакцины от коронавируса после однократной стандартной дозы составляет 76% в период с 22-го по 90-й день.
Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован, — подчеркнул он.
Ляшко также считает, что, благодаря уже сделанном прививке, болезнь у него пройдет без осложнений.
Он будет находиться на больничном до:
- отсутствия клинических проявлений острого респираторного заболевания (ОРЗ) в течение трех дней считая с 10-го дня с даты появления симптомов без лабораторного обследования;
- отсутствия клинических проявлений ОРЗ в течение трех дней считая с 10-го дня с даты взятия материала (при положительном результате на COVID-19 методом ПЦР) без лабораторного обследования;
- отсутствия клинических проявлений ОРЗ при условии получения одного отрицательного результата тестирования методом ПЦР.