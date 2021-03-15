Хто попередив Мінськ і Москву про «вагнерівців», розкрив Бутусов

https://racurs.ua/ua/n151755-hto-poperedyv-minsk-i-moskvu-pro-vagnerivciv-rozkryv-butusov.html

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Хто попередив Мінськ і Москву про спецоперацію Головного управління розвідки Міноборони проти «вагнеровцев», розкрив журналіст Юрій Бутусов.

Є президент України, є глава Офісу президента Андрій Єрмак, є начальник комітету з розвідки Руслан Демченко, є заступник голови Офісу президента Роман Машовець, і була присутня в кабінеті секретар президента Марія Левченко. Ці люди дуже чітко чули, що сталося. Вони мали комунікацію з Білоруссю. І я, звичайно, думаю, що це міг бути тільки дуже високий рівень, — заявив Бутусов в інтерв’ю «Гордону».

За його словами, зрив спецоперації проти «вагнерівців» — вкрай серйозна загроза національній безпеці. Він зазначив, що згідно з планом, літак з «вагнерівцями» повинен був через нібито надзвичайну ситуацію здійснити посадку на українському аеродромі. Далі їх повинні були затримати спецслужби.

Хтось, хто перебував в кабінеті президента, провалив операцію, в результаті якої Україна… повністю втратила довіру наших союзників. Ми провалили операцію, яку разом з нами робили спецслужби США і Туреччини. Це раз. Друге: ми втратили можливість отримати інформацію про головну терористичну структуру, яка веде війну проти України — ПВК «Вагнер». Ми втратили можливість покарати злочинців, які збивали українські літаки. Ми втратили можливість навіть показати цих «іхтамнєтов» широкій громадськості у світі, — зазначив Бутусов.

Журналіст переконаний, що «дуже важливих для Путіна» людей можна було вигідно обміняти на українців — бранців Кремля. Він нагадав, що найманці з приватної армії Путіна здійснювали теракти не лише на Донбасі, а й у Сирії, Лівії.

З їх допомогою можна встановити глобально дію російських терористичних структур по всьому світу… Є дані, що сказав «ні» першим Єрмак. На той момент він вів особисті переговори з помічником президента Росії Дмитром Козаком і знову обговорювалися якісь перемир’я… Тобто Єрмак сказав «ні», президент України його не зупинив і, по суті, підтримав це рішення, — повідомив Бутусов.

За його словами, Єрмак заявив про необхідність перенесення спецоперації, що означало її провал, оскільки тримати 30 осіб в Мінську напередодні виборів без витоку інформації було б неможливо.

Нам не просто потрібно, щоб сказали, хто це зробив. Ця людина повинна піти під суд і він повинен отримати максимальний термін покарання, який тільки є в Україні. Ця людина повинна сидіти в тюрмі… Це не опція, він зобов’язаний знайти зрадника і він зобов’язаний його максимально строго покарати. Якщо він, звичайно, збирається бути президентом, — резюмував Бутусов.

Нагадаємо, раніше журналіст заявив, що призначення проросійського чиновника Руслана Демченка 16 червня 2020 року заступником секретаря РНБО стало демонстрацією нового курсу, який тоді намагався виконати Зеленський і Єрмак.