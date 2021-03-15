Кто предупредил Минск и Москву о «вагнеровцах», раскрыл Бутусов

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Кто предупредил Минск и Москву о спецоперации Главного управления разведки Минобороны против «вагнеровцев», раскрыл журналист Юрий Бутусов.

Есть президент Украины, есть глава Офиса президента Андрей Ермак, есть начальник комитета по разведке Руслан Демченко, есть замглавы Офиса президента Роман Машовец, и присутствовала в кабинете секретарь президента Мария Левченко. Эти люди очень четко слышали, что произошло. Они имели коммуникацию с Беларусью. И я, конечно, думаю, что это мог быть только очень высокий уровень, — заявил Бутусов в интервью «Гордону».

По его словам, срыв спецоперации против «вагнеровцев» — серьезнейшая угроза национальной безопасности. Он отметил, что согласно плану, самолет с «вагнеровцами» должен был из-за якобы чрезвычайной ситуации осуществить посадку на украинском аэродроме. Далее их должны были задержать спецслужбы.

Кто-то, находившийся в кабинете президента, провалил операцию, в результате которой Украина… полностью потеряла доверие наших союзников. Мы провалили операцию, которую вместе с нами делали спецслужбы США и Турции. Это раз. Второе: мы потеряли возможность получить информацию о главной террористической структуре, которая ведет войну против Украины — ЧВК «Вагнер». Мы потеряли возможность наказать преступников, сбивавших украинский самолеты. В конечном итоге, мы потеряли возможность даже предъявить этих «ихтамнетов» широкой общественности в мире, — отметил Бутусов.

Журналист убежден, что «очень важных для Путина» людей можно было выгодно обменять на украинцев — узников Кремля. Он напомнил, что наемники из частной армии Путина осуществляли теракты не только на Донбассе, а и в Сирии, Ливии.

С их помощью можно установить глобально действие российских террористических структур по всему миру… Есть данные, что сказал «нет» первым Ермак. На тот момент он вел личные переговоры с помощником президента России Дмитрием Козаком и опять обсуждались какие-то перемирия… То есть Ермак сказал «нет», президент Украины его не остановил и, по сути, поддержал это решение, — сообщил Бутусов.

По его словам, Ермак заявил о необходимости переноса спецоперации, что обозначал ее последующий провал, поскольку держать 30 человек в Минске накануне выборов без утечки информации было бы невозможно.

Нам не просто нужно, чтобы сказали, кто это сделал. Этот человек должен пойти под суд и он должен получить максимальной срок наказания, который только есть в Украине. Этот человек должен сидеть в тюрьме… Это не опция, он обязан найти предателя и он обязан его максимально строго наказать. Если он, конечно, собирается быть президентом, — резюмировал Бутусов.

Напомним, ранее журналист заявил, что назначение пророссийского чиновника Руслана Демченко 16 июня 2020 года первым заместителем секретаря СНБО — демонстрация нового курса, который тогда пытались исполнить Зеленский и Ермак.