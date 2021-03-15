Бутусов рассказал о трех проваленных спецоперациях ГУР Минобороны

https://racurs.ua/n151727-butusov-rasskazal-o-treh-provalennyh-specoperaciyah-gur-minoborony.html

Ракурс

Юрий Бутусов, журналист, заявил, что провал спецоперации по вагнеровцам, это уже третий случай провала операции высокого уровня Главного управления разведки Минобороны. До этого, в июле 2020 года были последовательно провалены еще две спецоперации.

1 июля была произведена выемка приборов, которые ГУР тайно покупало в России и поставляло их для оснащения наших ЗРК. Вдруг почему-то, вопреки тому, что есть документы на эти приборы (клистроны), которые ГУР МО завозило согласно национальной разведывательной программе. Вместо этого эти приборы были изъяты. По сути, эта операция была рассекречена. Это было 1 июля, — отметил Бутусов в интервью «Гордону».

По его словам, провал этой операции совпал с назначением 16 июня 2020 года указом президента Владимира Зеленского Руслана Демченко начальником комитета по разведке при президенте, первым заместителем секретаря СНБО.

Командование воздушных сил в Фейсбук… написало заявление, что у нас изъяли важные приборы и сделали небоеготовыми ЗРК… Это полная потеря управляемости… 8 июля происходит второй провал. Агентурно-боевая группа, которая готовилась к целой серии операций в Донецке, которая состояла вся из очень мотивированных добровольцев, людей высочайшей квалификации, мотивации, имеющих огромный авторитет в Вооруженных силах… Она могла выполнять разные задачи в Донецке, поскольку имела легендирование, документы и была подготовлена к различным чрезвычайным ситуациям там… Эту группу вдруг внезапно задерживают в полном составе и говорят, что у вас незаконно хранится дома оружие, — отметил Бутусов.

По его словам, задержанные предоставили документы о том, что они являются сотрудниками ГУР МО, однако на их составили протоколы.

Третий случай — это провал уже спецоперации по вагнеровцам. То есть это не эксцесс, — констатировал журналист.

По его словам, такая «система» совпала с назначением Зеленского начальником комитета по разведке при президенте Демченко.