Ставленник РФ в СНБО Демченко усилил свое влияние при Зеленском — Бутусов

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Руслана Демченко, заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, которого называют одним из авторов «Харьковских соглашений», во времена Петра Порошенко по требованию Кремля назначили внештатным советником президента по переговорам с Россией. Об этом заявил журналист Юрий Бутусов.

Демченко — абсолютно широко известный пророссийский деятель в Украине. При Януковиче он был заместителем министра иностранных дел, потом — первым заместителем министра иностранных дел. Поддерживал всю политику партии, включая разрыв ассоциации с Европейским Союзом, — рассказал Бутусов в интервью «Гордон».

По словам журналиста, он был мозгом пророссийского вектора Украины при президентстве Януковича.

При Петре Порошенко он был назначен внештатным советником президента по переговорам с Россией. И это была позиция российской стороны, требование России, — отметил Бутусов.

Издание отмечает, что тогда заместитель министра иностранных дел России Сергея Лаврова требовал от Киева назначить именно Демченко, поскольку в Кремле считали, что этот человек может представлять интересы Москвы в Украине.

И сейчас, когда уже пришел Зеленский, Демченко не потерялся, наоборот — усилил свое влияние, — считает Бутусов.

Он отметил, что теперь Демченко руководит комитетом по разведке при президенте (вновь созданной структурой, которая аккумулирует всю информацию всех разведывательных служб).

Создает Зеленский этот комитет и ставит туда почему-то Демченко, который в украинских спецслужбах никогда не работал. Возможно, он в российских имеет опыт работы, но не в украинских. Вот на такую должность ставят непрофессионала в Украине, которого очень хочет видеть на этом посту Россия, — заявил журналист.



Бутусов так подчеркнул, что в ходе многих визитов Зеленского в зону операции Объединенных сил, Демченко «всегда делал доклады о том, что это именно украинские военные более всего нарушают перемирие».

Напомним, в конце июля 2020 года под Минском была задержана группа из нескольких десятков российских наемников. 14 августа Беларусь выдала их России. Затем в СМИ появилась информация, что украинские спецслужбы свыше года разрабатывали спецоперацию по заманиванию этих россиян, чтобы в дальнейшем доставить их в Украину и арестовать. Журналист Юрий Бутусов обвинил Офис президента в срыве спецоперации и государственной измене, поскольку у Владимира Зеленского якобы решили сорвать операцию, чтобы не портить отношения с Москвой. Президент 5 августа уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны. Бурба якобы требовал допросить Андрея Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко на полиграфе.