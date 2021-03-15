Протеже РФ в РНБО Демченко посилив свій вплив за Зеленського — Бутусов

https://racurs.ua/ua/n151720-proteje-rf-v-rnbo-demchenko-posylyv-sviy-vplyv-za-zelenskogo-butusov.html

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Руслана Демченка, заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони України, якого називають одним з авторів «Харківських угод», за часів Петра Порошенка на вимогу Кремля призначили позаштатним радником президента щодо переговорів з Росією. Про це заявив журналіст Юрій Бутусов.

Демченко — абсолютно широко відомий проросійський діяч в Україні. При Януковичі він був заступником міністра закордонних справ, потім — першим заступником глави МЗС. Підтримував всю політику партії, включаючи розрив асоціації з Європейським Союзом, — розповів Бутусов в інтерв’ю виданню «Гордон».

За словами журналіста, він був мозком проросійського вектора України за президентства Януковича.

За Петра Порошенка його призначили позаштатним радником президента щодо переговорів з Росією. І це була позиція російської сторони, вимога Росії, — зазначив Бутусов.

Видання зауважує, що тоді заступник міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова вимагав від Києва призначити саме Демченка, оскільки в Кремлі вважали, що ця людина може представляти інтереси Москви в Україні.

І зараз, коли вже прийшов Зеленський, Демченко не загубився, навпаки — посилив свій вплив, — переконаний Бутусов.

Він додав, що нині Демченко керує комітетом з розвідки при президентові (новостворена структура, яка акумулює інформацію всіх розвідувальних служб).

Створює Зеленський цей комітет і ставить туди чомусь Демченка, який в українських спецслужбах ніколи не працював. Можливо, він в російських має досвід роботи, але не в українських. Ось на таку посаду ставлять непрофесіонала в Україні, якого дуже хоче бачити на цій посаді Росія, — заявив журналіст.



Бутусов так наголосив, що під час багатьох візитів Зеленського в зону операції Об'єднаних сил, Демченко «завжди робив доповіді про те, що саме українські військові найбільше порушують перемир’я».

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський призначив Руслана Демченка першим заступником секретаря РНБО України. Про це йдеться в указі № 228/2020 «Про призначення Р. Демченка першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України».