Нагородження переможців премії Grammy («Греммі») відбулося у США — в основних номінаціях нагороди отримали жінки.

Церемонія вручення нагороди, заснованої Академією звукозапису США, пройшла у Лос-Анджелесі в неділю, 14 березня. Піснею року стала I can not breathe («Я не можу дихати») співачки H.E.R. Про це стало відомо з відеотрансляції премії.

Композиція виконавиці має посил до останніх словами афроамериканця Джорджа Флойда, який загинув під час затримання в Міннеаполісі в травні 2020 року.

Поліцейський використав небезпечний прийом — притиснув шию чоловіка коліном. Після цього по всій країні, а також в ряді інших держав почалися акції за права темношкірих під гаслом Black Lives Matter.

У номінації «Запис року» перемогла Біллі Айліш з піснею Everything I Wanted. Ще одну нагороду вона отримала за саундтрек до фільму «Не час помирати» про Джеймса Бонда. Альбом року — Folklore від Тейлор Свіфт.

Кращим новим артистом визнана Megan Thee Stallion. Кращий поп-альбом — Future Nostalgia, Дуа Ліпа. Краща поп-пісня — Watermelon Sugar Гаррі Стайлз.

Кращий рок-альбом — The New Abnormal, The Strokes. Краща пісня цього жанру — Stay High, Бріттані Ховард. Кращий реп-альбом — Kingʼs Disease, Nas. Краща реп-пісня — Savage, Megan Thee Stallion і Beyonce.

Кращий R&B-альбом It Is What It Is, Thundercat. Краща R&B-пісня Better Than I Imagined, Роберт Гласпер c H.E.R та Мішель Ндегеоселло.

Вперше в історії «Греммі» отримав виконавець з Казахстану. Іманбек Зейкенов (DJ Imanbek) отримав грамофон за кращий ремікс.

Дев’ятирічна дочка американської співачки Бейонсе і репера Джей-Зі отримала премію «Греммі» в категорії «Кращий музичний кліп».

Дочка музикантів Блю Айві Картер удостоїлася нагороди за відео на пісню Brown Skin Girl, в якому вона знялася разом з мамою. Таким чином дівчинка стала однією з наймолодших лауреаток «Греммі».