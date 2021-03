Победителей премии «Грэмми» объявили в США – кто получил награды. Фото: EPA

Награждение победителей премии Grammy («Грэмми») состоялось в США — в основных номинациях награды взяли женщины.

Церемония вручения награды, учрежденной Академией звукозаписи США, проходила в Лос-Анджелесе в воскресенье, 14 марта. Песней года стала I can not breathe («Я не могу дышать») певицы H.E.R. Об этом стало известно из видеотрансляции премии.

Композиция исполнительницы отсылает к последним словам афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего во время задержания в Миннеаполисе в мае 2020 года.

Полицейский использовал опасный удушающий прием, придавив шею мужчины коленом. После этого по всей стране, а также в ряде других государств начались акции за права темнокожих под лозунгом Black Lives Matter.

В номинации «Запись года» победила Билли Айлиш с песней Everything I Wanted. Еще одну награду она получила за саундтрек к фильму «Не время умирать» о Джеймсе Бонде. Альбом года — Folklore, Тейлор Свифт.

Лучшим новым артистом признана Megan Thee Stallion. Лучший поп-альбом — Future Nostalgi, Дуа Липа. Лучшая поп-песня — Watermelon Sugar, Гарри Стайлз.

Лучший рок-альбом — The New Abnormal, The Strokes. Лучшая песня этого жанра — Stay High, Бриттани Ховард.

Лучший рэп-альбом — Kingʼs Disease, Nas. Лучшая рэп-песня — Savage, Megan Thee Stallion и Beyonce.

Лучший R&B-альбом It Is What It Is, Thundercat. Лучшая R&B-песня Better Than I Imagined, Роберт Гласпер c H.E.R и Мишель Ндегеоселло.

Впервые в истории «Грэмми» получил исполнитель из Казахстана. Иманбек Зейкенов (DJ Imanbek) удостоился граммофона за лучший ремикс.

Девятилетняя дочь американской певицы Бейонсе и рэпера Джей-Зи получила премию «Грэмми» в категории «Лучший музыкальный клип».

Дочь музыкантов Блю Айви Картер удостоилась награды за видео на песню Brown Skin Girl, в котором она снялась вместе с мамой. Таким образом девочка стала одной из самых молодых лауреаток «Грэмми».