Білий дім пояснив припинення фінансування «Голосу Америки». Фото:

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Білий дім висунув перелік претензій до «Голосу Америки».

Адміністрація президента США використала цитати різних медіа, які звинувачують мовник в порушенні журналістських стандартів і постійному уникненню від відповідальності. У Білому домі вважають, що низка репортерів ЗМІ публікували коментарі проти Трампа у своїх професійних акаунтах у соцмережі Х, попри політику неупередженості соціальних медіа. Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Зокрема, «Голосу Америки» висунули наступні зауваження:

У жовтні 2020 року видання написало про можливу російську роль у скандалі з ноутбуком сина колишнього президента США Джо Байдена, Гантера Байдена, що адміністрація Трампа сприйняла як спробу «приховати правду».

У вересні 2019 року видання Daily Caller повідомило, що «Голос Америки» найняв російського антиамериканського пропагандиста.

У травні 2019 року «Голос Америки» звільнив репортерів за їхню роль у скасуванні трансляції посеред ефіру після тиску з боку уряду Китаю.

У березні 2019 року «Голос Америки» випустив сюжет про трансгендерних мігрантів, які шукають притулку в Штатах.

Керівництво «Голосу Америки» попросило співробітників не називати ХАМАС і його членів терористами, «за винятком випадків, коли цитуються офіційні заяви».

Нагадаємо, американські ЗМІ повідомили, що штатні працівники «Голосу Америки» сьогодні, 15 березня, вранці отримали електронного листа від відділу кадрів з повідомленням про те, що їх відправлено в оплачувану адміністративну відпустку. Це стосується і членів команди «Голосу Америки», які висвітлюють діяльність Білого дому і входять до складу пулу.