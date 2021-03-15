График Зеленского утверждает исключительно Ермак — Мендель

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Юлия Мендель, спикер президента Украины, сообщила, кто формирует и окончательно утверждает график главы государства Владимира Зеленского. Она отметила, что эту работу выполняет исключительно глава Офиса президента Андрей Ермак.

Но окончательное решение принимает президент, — подчеркнула Мендель в интервью изданию «Гордон».

Также спикер президента рассказала, сколько времени в день она общается с главой государства.

По-разному. Я не могу сказать. У нас может быть много совещаний в день: одно может длиться два часа, два с половиной, одно — час. Это встречи постоянные. Мы можем общаться — если надо, контактировать по телефону. Я не могу сказать. Нет среднего числа, — отметила Мендель.

Также чиновник уклонилась от ответа на вопрос о том, что Ермака в марте могут уволить с Офиса президента.

Да? Я просто не слышала таких слухов, поэтому для меня это удивительно, — резюмировала Мендель.



Кроме этого, она отметила, что Андрей Богдан год назад лишился своей должности из-за того, что «стал более деструктивен, чем конструктивен».

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Украины пожаловалась на зарплату у Зеленского.