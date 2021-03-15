Графік Зеленського затверджує виключно Єрмак — Мендель

https://racurs.ua/ua/n151724-grafik-zelenskogo-zatverdjuie-vykluchno-iermak-mendel.html

Ракурс

Юлія Мендель, спікер президента України, повідомила, хто формує і остаточно затверджує графік глави держави Володимира Зеленського. Вона зазначила, що цю роботу виконує виключно глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Але остаточне рішення приймає президент, — наголосила Мендель в інтерв’ю виданню «Гордон».

Також спікер президента розповіла, скільки часу в день вона спілкується з главою держави.

По-різному. Я не можу сказати. У нас може бути багато нарад в день: одна може тривати дві години, дві з половиною, інша — годину. Це зустрічі постійні. Ми можемо спілкуватися — якщо треба, контактувати по телефону. Немає середнього числа, — зазначила Мендель.

Також чиновниця ухилилася від відповіді на запитання щодо того, чи можуть у березні звільнити Єрмака з Офісу президента.

Так? Я просто не чула таких чуток, тому для мене це дивно, — резюмувала Мендель.



Окрім цього, вона зазначила, що Андрій Богдан рік тому втратив свою посаду через те, що «став більш деструктивним, аніж конструктивним».

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента України поскаржилася на зарплату у Зеленського.